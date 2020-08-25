太平警分局員警協助思覺失調患者安置竟遭患者砍傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區驚傳員警配合行政執行署查封房舍竟遭失覺失調患者砍傷意外，49歲劉姓男住戶與其54歲堂姐因欠繳房租遭房東申請強制收回，執行官和員警上門時未料劉男抓狂砍傷27歲李姓員警，經警方及消防人員攻堅制服，將兩男女制服，過程中又有一名員警受傷幸兩人都無生命危險。

太平警分局員警協助思覺失調患者安置竟遭患者砍傷。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

這起意外發生在25日下午約2點半，劉男和其堂姐租房在太平振福路一社區5樓，已多月未繳房租，經房東申請強制收回房社，執行官會同新平派出所警員李元顥等4人前往，當執行官和員警出示身分，屋內劉姓男子（忽然持刀子向員警攻擊，造成27歲李姓員警左腿遭砍傷，劉男隨即躲進屋內。

後來警方請消防隊及警力支援，經警方及消防人員攻堅制服，將兩男女制服，但期間賴姓員警右腿也遭劃傷，幸兩人經送醫後無生命危險。

警方初步了解，劉姓男女兩人患有思覺失調症，目前已強制將兩人分別送中山醫學大學附設醫院、衛福部台中醫院治療，全案將已傷害、妨礙公務及精神衛生法就辦。

(中時 )