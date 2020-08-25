台灣重大的公共安全意外事件例如921地震及小林村等災民求償，經常因為漫長的訴訟制度，讓正義無法得到即時的救濟，司法院25日通過民事訴訟法修法，明訂未來第二審採嚴格續審制，將加速案件定讞的時間及審案效率。

1999年全國司法改革時，就民事訴訟制度的改革，作成決議讓第一審成為事實審審判中心，第二審採事後審及嚴格限制的續審制，但一直未能有效落審，司法院昨通過修法完成金字塔訴訟，象徵司法改革的重要歷程。

這次修法，強化事實審功能，並引進各類專家參與程序，法院與當事人商定計畫審理，更重要的是第二審採行嚴格續審制度，也就是當事人在第二審提出新攻擊或防禦方法，以因非可歸責於當事人之事由為限。

此外，司法院也修正公證法等規定，未來民間公證人懲戒制度透明化，民間公證人復職制度法制化，認證遺囑查詢制度完備化，例如被繼承人死亡有無向公證人公證遺囑，可以有一套完善的制度可以繼承人查詢。

(中時 )