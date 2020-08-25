花蓮縣客家族群約計10萬人，義民祭文化活動已連辦7年，今年延續傳統莊嚴祭祀大典，並創新主題活動，透過粉絲專頁等社交媒體行銷，吸引年輕客家族群共襄盛舉，了解先民犧牲奉獻的忠義精神。

縣長徐榛蔚等人，今出席「花蓮縣義民祭文化活動」開鑼儀式，與數十名挑擔客家孩童，向義民爺行三獻吉禮祈福，盼延續「好客文化」，並將100份祝壽供品，捐給長期照護獨居老人的華山基金會，呼籲各界共同關懷獨居長者。

徐榛蔚表示，義民祭是客家文化中的重要信仰，落實社會責任，為鄉里盡心力，更是客家傳統義民精神的實踐。

徐榛蔚說，義民祭活動除祭儀，同時邀請縣內客家文化推展研究協會等客家團體，表演客家音樂、舞蹈及民俗技藝，兼容傳統與現代特色，盼客家義民精神永續流傳。徐也邀請縣民9月5日至吉安南埔公園觀賞客家陣頭表演。

客家事務處長彭偉族說，義民祭文化主題活動當天除特色陣頭表演，並邀請40家客家產業進駐，現場發放體驗券，民眾可至攤販消費，欣賞表演之餘，推廣花蓮在地多元客家產業。

(中時 )