台灣高鐵（2633）宣布重新啟動加薪計畫，並自8月1日生效，預計8月31日所有原適用調薪計畫同仁，即可領到調整後薪水，此外，台灣高鐵為感謝員工防疫期間努力，並加發防疫感謝金。

台灣高鐵今年受新冠肺炎疫情影響，自2月起營收持續下滑，4月更一度腰斬，因而宣布暫緩「109年度調薪計畫」，並向同仁具體承諾：待「疫情趨緩、營收回穩」即公司單月營收連續兩個月達去年同期營收70％以上時，即啟動調薪評估作業。

同時，為感謝同仁於防疫期間共體時艱、攜手抗疫，在疫情最嚴峻之際，依然確保高鐵列車持續發車，提供旅客安心、安全的乘車環境，台灣高鐵同時宣布，將對2至7月曾參與防疫工作的員工發給「防疫感謝金」。

台灣高鐵表示，儘管國內疫情趨緩、運量逐步回升，今年營收恐無法達成預期目標，不過，公司仍本於對同仁照顧，重啟調薪計畫，至盼同仁體察公司對員工用心，共同珍惜、守護台灣高鐵得來不易之成果。

台灣高鐵強調，儘管經營環境仍有諸多挑戰，然公司仍將努力透過各種面向，提升員工福祉，也呼籲同仁配合公司政策，力行開源節流措施，提供旅客更加優質安全的旅運服務。

(工商 )