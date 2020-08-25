醣聯（4168）25日宣布，旗下用於肺癌、乳癌、胰臟癌…在內等13種實體固態腫瘤的抗癌抗體新藥GNX-102，已正式啟動第一期臨床試驗，將力拚明年上半年完成收案；而台灣的一期臨床，也預計今年第四季開始收案。

醣聯董事長張東玄進指出，「美國癌症學會」在《2018年全球癌症統計數據》報告中提到，2018年全球約新增1810萬人罹癌，960萬人因癌症而死亡；而且每個人體內都有癌細胞，一旦免疫力下降，就有可能引發癌症。然而，癌症若是能早期發現，用對方法治療，多半都能有治癒的機會。

此外，醣聯近日也與日本Revorf 公司簽訂合作備忘錄，將共同從表觀遺傳學 (epigenetics) 的方向來研究癌症醣分子變異的機轉，希望能藉此找出適合接受GNX-102治療的病人族群。

日本Revorf 公司是由一群優秀的東京大學及京都大學的研究者及臨床醫師所成立的新創公司，致力於用最尖端的技術及大數據研究疾病的關鍵機轉及新藥標的，藉由這項合作，希望能更精準找到GNX-102的目標族群，加速後續的臨床試驗進度。

醣聯研發團隊指出，癌症的發生、轉移及復發與癌細胞表面所表現的「醣」分子有重要關聯。所謂的罹癌就是身體內的細胞發生癌化現象，也就是惡性腫瘤，而當癌細胞從A器官跑到B器官就稱做轉移，而復發就是在原本罹癌的地方癌細胞死灰復燃，「醣」在這個過程中扮演重要腳色。

根據一項統計顯示，台灣癌友平均復發機率約有20%，甚至於有高達九成的癌症死因是因為復發或轉移。醣聯專注於腫瘤特殊醣質抗原研究與癌症標靶抗體藥物開發；其所研發的GNX-102醣質標靶抗體，經過動物實驗證實，具有精準毒殺癌細胞的特性，能提供較佳的治療效果，且副作用較低。

醣聯表示，GNX-102已於美國時間8月24日正式啟動第一期臨床試驗，首例癌症受試者已完成第一劑注射。

此一期臨床試驗主要將評估藥物安全性，藥物動力學資訊、以及找出受試者能承受的最高劑量，同時也將初步評估有效性及探討後續臨床試驗中如何精準篩選合適受試者的方法。

(工商 )