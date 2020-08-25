從2002年首次舉辦的「a-nation」是日本夏季最大的戶外音樂演唱會，開辦至今已累積逾610萬人次的參與。今年因為疫情的考量，改採線上直播方式進行，這是a-nation史上第一次的線上音樂祭「a-nation online2020」，並將對亞洲及全球多個國家進行直播。

台灣地區則由愛爾達擔起線上直播的重任，而這也是台灣史上首次有電視媒體利用OTT營運模式舉辦付費機制的線上演唱會。

號稱今夏全日本最大的演唱會《a-nation online 2020》將在8月29日(週六)線上播出，演唱陣容包含日本樂壇兩大天后濱崎步、倖田來未，及DA PUMP、三浦大知及PIKO太郎等人。

此外，韓國則以人氣天團SUPER JUNIOR攜同門師弟妹Super M、Red Velvet、EXO子團參與盛會。除了有眾人熟知的日韓藝人，15組華語藝人也跨海力挺，包括「鬼鬼」吳映潔GEmma、黃偉晉、呂薔Amuyi、雙人樂團組合JADE都會出席。

《a-nation online 2020》門票已於tixCraft拓元售票系統開賣（購票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/20_anation），台灣的樂迷也可以透過愛爾達的線上直播服務，身歷其境的體驗這場流行音樂盛會。

愛爾達執行長陳怡君表示，愛爾達是原生於數位的新媒體，具有整合科技與數位內容的能力，能夠提供B2B與B2C的服務。過去幾年來，愛爾達提供過各式大型活動、企業法說會、線上論壇及音樂會的直播服務，累積豐富的轉播經驗。這次《a-nation online 2020》在台灣的直播服務會透過中華電信的寬頻設備與愛爾達的直播技術提供給觀眾不一樣的線上音樂饗宴。陳怡君強調，5G世代，線上演唱將成為新趨勢。受到疫情影響，不少演唱會都改採線上直播的方式進行。事實上，隨著5G網路時代的來臨，線上演唱會將會是另一個趨勢。

愛爾達表示，音樂製作人陳鎮川在媒體訪問時曾提到，線上演唱會必定會是未來全新的娛樂模式，只是因為疫情的緣故，讓大家提早感受，其實線上演唱會與傳統的現場演唱會彼此不牴觸，也不衝突，直播感受到的訊息跟現場也不同。

對娛樂產業而言，現場演唱會與線上演唱會兩者將能發揮1+1>2的效益，為產業帶來另一個新商機。事實上這股直播熱潮，愛爾達感受深刻，相關直播需求的詢問度較過往提高不少。

《a-nation online 2020》是愛爾達繼今年四月的全球網際網路會議2020（The Web Conference2020）後，另一個跨國的大型直播服務，愛爾達將結合線上演唱會等各式線上活動，瞄準直播商機。《a-nation online 2020》8月29日舉行時，預計會有超過100組音樂人線上開唱。這次活動分為五個不同氛圍的舞台，觀眾可自由選擇收看，門票已於tixCraft拓元售票系統開賣。想了解購票及直播平台等詳細資訊，可於a-nation官方網站（https://a-nation.net/），以及avex taiwan愛貝克思官方臉書與IG關注。

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