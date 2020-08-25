蘋果股價漲不停，近日市值更衝破2兆美元大關，成為美企第一家。然而，分析師看好，蘋果的5G新iPhone，加上遠距離工作的趨勢，蘋果股價有望繼續走高。

資產管理公司D.A. Davidson董事總經理兼資深研究分析師Tom Forte周二表示，蘋果5G智慧型手機還沒開賣，市值就已衝到2兆美元，這是相當了不起的表現，隨著5G iPhone推出將帶動其智慧型手機銷量成長，看好蘋果股價繼續上漲。

Tom Forte也引述羅技（Logitech）上月數據指出，受到疫情影響，全球目前約有10億人在家上班。在遠端工作與線上學習的浪潮下，有利iPhone銷售，並帶動平板、筆電等蘋果產品需求。

Tom Forte認為，由於股票分拆，蘋果股價可能會繼續攀升，D.A.Davidson此前將蘋果目標價由355美元上調至480美元，如今蘋果股價已經超過500美元。

此外，摩根士丹利也在最新報告指出，看好蘋果股價會持續創高，「還有很大的上升空間」，維持該公司「增持」的股票評級，目標價由430美元上修至520美元。

(中時新聞網)