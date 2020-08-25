南韓43歲女星金喜善，近日為即將上檔的科幻劇《Alice》站台，與同劇演員周元、郭時暘、李多寅等人一同現身今日下午所舉辦的發佈會。但在活動開始之前，會場已吸引不少粉絲及媒體守候，金喜善私下的「真實狀態」也被鏡頭給捕捉到了。

金喜善過去曾以精湛又細膩的演技，在《恐龍先生》、《求婚》、《再見我的愛》、《信義》等韓劇走紅，成為家喻戶曉的人物，加上精緻的臉蛋與一雙混圓大眼讓她有了「韓國第一美女」的封號。但在她與高富帥老公結婚並生下女兒後，因女兒與她長得完全不像，令不少人開始質疑她有整形，近日金喜善再次登上節目回應「自己沒整型」希望可以洗刷整形疑雲。

即將在28號推出新作品的金喜善，25號下午出席發佈會時，被媒體拍到私下的模樣，只見她穿著黑色西裝外套與長褲，整體看起來十分俐落有型，但當鏡頭一拉近，發現正在低頭的她竟出現魚尾紋與雙下巴，打破過去的「不老神話」，不過不少粉絲還是跳出來表示「以這年紀來說保養得很好了」、「角度問題啦」、「狀態還是不錯的」。

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(中時新聞網)