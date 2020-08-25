楊子姍劇中貼心男友原型被指就是她的導演老公吳中天。（摘自微博）

懸疑緝兇劇《摩天大樓》由陳正道、許肇任和吳中天執導，郭濤、楊子姍和Angelababy主演，其中 Angelababy飾演的受害人「鍾美寶」不僅在首集開場3分鐘就遭殺害，各種悲慘人生際遇全發生在她身上，當小三、被家暴性侵、遇變態偷窺，紅顏薄命的遭遇令觀眾唏噓不已。導演陳正道近日在微博透露拍攝此劇的目的之一：「這個世界，不該再有下一個鍾美寶。」

《摩天大樓》以女性視角觀察一樁兇殺案為開端，全劇緊扣到底誰殺了「鍾美寶」，進而展開追兇辦案過程，情節反轉再反轉，台詞更是句句點出身為女人有多困難，「穿著暴露就是引人犯罪？」、「這個社會對女性的只有一個要求，就是結婚」等金句引發女性網友共鳴，希望這個社會少一點對女性的羞辱。Angelababy因有著漂亮臉蛋，先後有兩個男人與她產生「關係」，飾演她青梅竹馬的鄭人碩，聲稱女方是在無助之下投靠他並成為小三，大樓房仲則自認只是咖啡店常客，卻被她的美貌誘惑而偷窺她的一切，導致這兩人的老婆、伴侶都對Angelababy充滿敵意。

Angelababy在劇裡只要稍作打扮就被鄰居太太說「勾引男人」，更慘的是，在她「領便當」後，她的美貌仍持續遭到非議，「小的時候，班上總有些漂亮的女生，她們就是有能力吸引所有男生的注意，讓其他女生變得好像不存在！鍾美寶就是這樣的女人！」又說「她們知道在什麼場合賣弄風騷，在什麼場合裝得楚楚可憐，都是為了讓周遭的男人被她們吸引，就連死也要選擇一種最美的方式，死得那麼漂亮，那麼花枝招展。」甚至連Angelababy劇中好友都對她說：「以為長得好看的人，他們的生活一定會比別人輕鬆許多。」她只能無奈回：「哪有人的生活是輕鬆的啊！」

此外，網友直指《摩天大樓》裡飾演楊子姍男友的金世佳人設不現實，約會時先在門外守候遲到的女方，主動誇女生今天穿得漂亮，但就在女方抵達現場不到五分鐘，一通工作電話讓她得趕回去辦公，男生也貼心理解並提醒不要太累。陳正道導演透露，「我的女性好友認為我們金世佳的人設不現實，這個世界上哪有這麼好的男友；我現在必須告訴大家，吳東（金世佳飾）是照著三位導演的其中一個寫的，就是這麼一回事。」網友會心笑回：「一眼就知道是誰了，原型肯定是楊子姍的老公吳中天。」而吳中天也是該劇導演之一，網友打趣說：「這真是情人節最強閃光彈。」

《摩天大樓》改編自同名原著小說，透過受害者、警探、嫌疑人等不同視角，找到案件真相並透析人性善惡，體驗「沈浸式追劇」的全新感受。一幢摩天大樓中咖啡店的美麗店長（Angelababy飾演）詭異死亡，兩位警探（郭濤、楊子珊飾演）抽絲剝繭辦案，發現出沒該棟大樓的管理員、房仲、小說家和白領上班族全都是嫌疑人，眾人各說各話，但也拼湊出受害者的真面目。該劇每週三四五晚間八點於騰訊視頻海外版WeTV獨家首播。

(中時 )