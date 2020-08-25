今年95歲的蔡經國與97歲的王吉英2人目前一起住在新竹榮民之家，結婚60多年來從來沒有好好度過情人節，今天在弘道老人福利基金會安排，2人一同穿起龐克勁裝、走秀，度過七夕情人節，2人更要在10月31日的「仙角百老匯」中一同演出。

弘道老人福利基金會已連續9年邀請長輩站上台北小巨蛋演出，至今已帶領2000多位國內外長者攻蛋演出，今年邀請全台9個社區、220名總年齡1萬5000歲的長輩。

其中，受邀參加的新竹榮民之家95歲蔡經國表示，4年半前住進來榮民之家是拄著拐杖、推著輪椅進來，但在榮民之家的「訓練」讓他身體越來越好，今年更入選「仙角百老匯」演出資格，更是勤加訓練，「每天都在練習」。

而來自宜蘭尾塹社區的6位阿嬤，更是跳起動感十足的韓國歌曲，為了在仙角百老匯中壓軸演出，在服裝上有更精緻的呈現，今年端午節全社區的阿嬤們一起包了2000多顆粽子義賣，自行籌措經費。

弘道老人福利基金會即日提供民眾「仙角百老匯」演出免費索票，索票可洽04-22060696＃620。

(中時 )