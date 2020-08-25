5G、車用及第三代半導體新興應用激增，帶動大尺寸高功率被動元件需求，信昌電(6173)總經理洪志謀表示，目前公司訂單能見度到10月，第3季會比第2季好，第4季須觀察新冠肺炎疫情及中美貿易戰狀況，由於公司產品與同業不一樣，預估Q3及Q4的價格持平。

信昌電今天參加櫃買中心線上法說會，信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包含：網通(含5G、IOT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業，受惠於5G應用快速成長，電源模組功率提升，被動元件應用數量大幅增加，尤其因5G應用功率較4G大幅提升68%，帶動大功率被動元件需求，且車用部分，連網汽車ECU、ADAS被動元件需求較燃油車數倍增加，搭配電動車滲透率快速提升，其電池系統由原來12V轉為48V，大大提升中高電壓MLCC及大尺寸被動元件應用；加上GaN/SiC第三代半導體於Power、EV及Industrial應用大量成長，帶動大功率被動元件需求，三大應用也成為信昌電未來營運的推手。

就產品來看，信昌電表示，在MLCC部分，公司因應未來產業應用需求，持續開發大尺寸及中高電壓MLCC並擴充產能，由於公司具材料自主開發及製程技術能力，可有效配合中高壓及大尺寸之特殊MLCC導入高附加價值之市場，降低成本提升競爭力；在瓷粉部分，公司開發高階高容MLCC應用粉末與建立高容粉末產能，並因應5G/AI市場成長需求，開發高階應用微波粉末及各系列RF元件用LTCC材料，公司也將透過華科平台進行產品整合，擴大銷售。

信昌電上半年稅後盈餘為3.05億元，年減32.07%，每股盈餘為1.78元，累計前7月合併營收為28.69億元，年增6.4%。

展望下半年，信昌電表示，網通產業需求自Q2到Q3持續增加中，由於伺服器及網通產品佔公司營收比重較高，預估第3季會比第2季好，目前訂單能見度到10月，第4季須觀察新冠肺炎疫情及中美貿易戰狀況，由於公司產品與同業不一樣，預估第3季及第3季的價格持平，並無下滑情況。

(時報資訊)