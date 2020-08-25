科定(6655)今下午舉行法說會，發言人林大政副總表示，據歷史經驗來看，上下半年獲利比重約3：7，台灣一期、二期廠房都已建置完成，供貨沒有問題，再加上目前大陸區已經復工，預期下半年營運效益將會漸漸出來。科定第3及第4季的單季銷售，以維持第2季以上的水準為重要目標

科定第2季營收雖然衰退，但稅後淨利仍成長。林大政解釋，公司自2019下半年到2020上半年開始努力做一些調整，包括生產優化、用人及管理政策，員工1400人，降至接近千人，所以使得營業用費率由42%下降至37%，有助獲利回升。

對於未來發展計劃，林大政則表示，大陸地區將會持續拓展，建立完善的物流往，並將持續參展、駐區業務商開發，加速全球經銷商布局，另外，也會拓展全球電商、推動B2C場及多元客群開發。

林大政說，科定運用核心技術完成開發包括3D塗裝板、寬幅木地板的開發及上市案，而下半年隨著有力成本控管及新產品的行銷火力挹注，將有利於營運績效提升。

(時報資訊)