台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)於今年7月宣佈「顯示器元件產品技術獎」（Gold Panel Awards 2020）並於近期頒獎，其中群創奪得三項大獎肯定，包括兩項「卓越技術獎」及一項「傑出產品獎」，展現群創全球領先的技術地位。

內嵌式全屏指紋辨識手機，榮獲卓越技術獎殊榮，領先業界以獨家技術將整合感光元件內嵌至LCD基板，此項技術可達到多點全屏指紋辨識功能，而解鎖設定可從單指、多指甚至到多人同步全屏指紋解鎖，突破市售皆以OLED面板為屏下單一指紋辨識為主；且同時優化電路設計與製程，大幅降低模組成本，為使用者帶來更輕薄、更便利、更安全、更精準辨識的智慧手機。

6.4吋隱形相機全屏手機，皆獲得卓越技術獎的肯定，而因應全屏化時代來臨，群創以領先創新技術，實現LCD屏下相機及屏下臉部辨識應用，將相機孔隱藏於顯示器後方，使得相機孔及瀏海螢幕完全消失於手機屏幕上，達到螢幕全屏超高占比，使消費者獲得極佳視覺享受。

多重觸覺回饋感應器，榮獲「傑出產品獎-面板模組類」，以獨家整合2D多頻段振動觸覺回饋與3D立體微結構觸覺技術，打破傳統按鈕介面使用，讓使用者可感受多重回饋，如壓、振、移動等等，豐富使用者的介面體驗，讓終端消費者可以更直覺、更愉悅、更準確的使用裝置，是智慧家居、智慧車用等高階顯示應用市場的首選。

(工商 )