穩懋（3105）25日受邀參與「櫃買市場業績發表會」，對於打入SpaceX星鏈計畫，總管理服務處總經理陳舜平表示，星鏈計畫因屬中低軌道衛星，所需數量遠超乎過去，對需求帶來結構性的變化，穩懋在衛星的應用將由過去10年的周期變成3、5年，未來成長動能將大為提升。

陳舜平指出，相較過去以高通（Qualcomm）為主的傳統衛星，雖單價及穩定性高，但量能不大，星鏈計畫因屬中低軌道衛星，所需數量遠超乎過去，將為成長注入新動能，惟目前仍在發展初期，量並不會太高，目前在營收佔比上約在low single-digit（低個位數）水準，其餘成長動能平均分散在手機、基地台、WiFi、光通訊等各項產品。

市場關心第四季業績展望，陳舜平指出，目前穩懋終端產品的應用有逾7成在智慧型手機，每季度波動相當大，到第三季底，約9、10月手機Tier1大廠旗艦機種才發表，而第四季業績將受第三季末發表的新機所牽動，目前看來，第四季能見度尚未明朗，將逐月檢視。而對第三季展望維持不變，營收將季增mid-single digit（中個位數）百分比、毛利率約low-forties（約40～43％）。

(工商 )