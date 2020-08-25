新聞深喉嚨 台海升溫！陸頻繁軍演又傳共機逼專機 誰在挑動敏感神經？

共軍近日動作頻頻，軍機頻繁出現台海周邊，前總統馬英九、總統蔡英文更為了兩岸議題隔空交火，台海情勢緊張，外界擔心會不會開戰。對此，前民進黨立委郭正亮在政論節目則說，「大陸一年軍事預算是台灣的25倍以上，如果落差大到不像話，讓對方認為說他要打台灣，成本非常低，這樣戰爭反而會發生」。

郭正亮在政論節目「新聞深喉嚨」中分析，共機主要是因應美國啦，主因是因為美國驅逐艦也沿著台海中線在開，也糾纏了一陣子，又派了P-8A偵察機抵進到廣東海域飛行，那個大陸是非常生氣的，坦白講大陸是針對美國，環太平洋軍演開始，出動兵力也是空前，包括日本投入程度，也看到日本防衛長最近講話很硬，大陸事實上也放了很多話，包含環球時報寫社論。

針對台海情勢，郭正亮說，也不用緊張大陸會真的對台灣出手，這個都在布陣，布陣就是說你美國要來，我總要擺個陣，表示自身也有所準備，這裡面其實比較冤的是台灣，加上因為最近馬英九敲邊鼓，才會引起更大討論。

郭正亮進一步指出，其實兩岸不可能只基於對方的善意就想說有空間，民進黨認為這樣想的太單純，事實上大陸在馬英九任內也沒給台灣太多空間，不要以為人家就會對你好到哪裡，兩岸國防在軍事預算，坦白說大陸一年是台灣的25倍以上，如果落差大到不像話，讓對方認為說他要打台灣，成本非常低，這樣戰爭反而會發生，和平有時候一定要靠一定力量來維持，台灣也不一定打得贏大陸，但要讓他知道說要付出相當代價，所以可以看到蔡英文這幾年一直有軍購行為，但還是落後相當大，「我們坦白講，忘戰必危確實如此」。

最後，郭正亮說，大陸拚命發展國防，當然不是針對台灣，可能針對南海、美國，可是問題是外溢效應就是台灣，因為你就是他的目標之一，這種情況之下，你還是一定要做，必要的國防的強化，他認為從中美對峙思考，謹慎而堅定的面對。

(中時新聞網)