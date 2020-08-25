台中市長盧秀燕推薦「麗水漁港」、「科湳愛琴橋」、「望高寮夜景公園」等3大情人節約會勝地，祝福市民情人節快樂。（盧金足攝）

今天是農曆七夕情人節，何處是最佳約會地點？市長盧秀燕推薦「麗水漁港」、「科湳愛琴橋」、「望高寮夜景公園」等3大情人節約會勝地，祝福市民情人節快樂；建設局、文化局、交通局、都發局、地政局5名局長，搭上情人節，甜蜜合唱《月亮代表我的心》，展開PK問答遊戲，宣傳市政使出渾身解數。

盧秀燕說，平常都是局長出任務給小編，這次換小編出任務給局長，第一階段獲勝者可獲得30秒時間宣傳局處業務，其餘參賽者進入第二階段，必須完成闖關才能取得相對應宣傳秒數，每個局長都是優秀人才，「很想知道到底鹿死誰手？請局長們各自加油！」

第一階段「我是答題王」搶答賽中，5名局長聽到與自身業務相關題目，馬上快手搶答，問到「台中美樂地計畫的兩大精神」及「水湳中央公園特色」，建設局長陳大田搶第一，表示「情人節必去景點」可到有小希臘之稱的麗水漁港拍照、欣賞帝國糖廠旁星泉湖的雙心水草、中央公園天池湖畔的科湳愛琴橋，以及望高寮夜景公園俯瞰大台中璀璨夜景等，都是建設局力推的打卡熱點。

對民眾關心的「今年底通車的捷運綠線票價」，交通局長葉昭甫不落人後回答，起程票價5公里(含)20元，後續票價級距，每2公里增加5元，票價最多50元。

至於市府提出的「都發三計」，都發局長黃文彬指出，盧秀燕重視城市美學，都發局以「建造執照預審」、「都市設計審議」、「都市更新及危老重建」三項機制為都市美學把關。

2020年公告地價調降，民眾地價稅減輕多少？萬綠叢中一點紅的地政局長吳存金表示，台中市2020年公告地價平均降了20.06％，等於平均為每位市民省下2500元，讓市民有感。

另問到下半年度會來台中的表演團隊有誰？文化局長張大春搶答，「明華園、紙風車、優人神鼓等表演團隊會到台中市各區演出」，讓民眾在後疫情時代與優質劇團一起歡樂。

七夕去那裡甜蜜約會？張大春說，文化局推薦怎麼拍怎麼美的文化景點，市區首推「台中刑務所演武場(道禾六藝文化館)」，穿梭在百年建築群與老榕樹間，每個回眸都是最美畫面；潭子區市定古蹟「摘星山莊」可在「女婿窗」體驗傳統提親時，女眷躲在東西廂房，透過窗子偷看迎娶男方的趣味，打造幸福滿點的七夕約會。

緊張刺激的第二階段「秒數爭霸最終章」，5名局長為爭取業務宣傳秒數，千方百計達成指定任務，在一片歡笑聲中，最後由5名局長一同甜蜜合唱《月亮代表我的心》，祝大家有情人終成眷屬，情人節快樂！

(中時 )