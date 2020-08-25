謝龍介貼出與老婆準備下水的照片，並祝大家七夕情人節快樂。(擷取自謝龍介臉書)

今(25)日是七夕情人節，許多政治人物紛紛PO出與另一半的閃照，祝大家情人節快樂。其中，國民黨台南市議員謝龍介也秀出和老婆的合照。不過，雲林菜農林佳新卻PO出一張謝龍介和副總統賴清德的合照，還祝福天下有情人終成眷屬，並在照片中寫下「一生監督你一人」的經典口號，讓網友們看了之後紛紛笑翻。

謝龍介在臉書貼出與老婆穿著潛水衣的照片，並寫道「祝天下有情人終成眷屬～情人節快樂！」而林佳新則在臉書上PO出一張謝龍介和賴清德合體的照片表示，「祝福天下有情人終成眷屬」，還稱這張圖可以用好多年，同時他也在圖片中放入當初賴清德要就任行政院長前，謝龍介喊出的名言，「一生監督你一人」。

網友們留言回應，「很爆笑」、「哈哈哈，龍介兄的表情，笑翻」、「這張每年情人節都可以拿出來笑一笑」、「挖靠。絕配，要拉皮」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，太閃啦」。

此外，還有眼尖的網友發現，林佳新也有出現在這張照片裡面，「後面那隻大鵰，好像佳新大帥哥」、「這鵰兄神情有點熟悉啊」、「佳新變神鵰」。

(中時新聞網)