國研院國網中心今日宣布，於台灣AI雲上推出「分析大師」（Data Analysis Service, DAS），提供一站式的資料分析與計算整合服務，即日起開放企業或政府單位申請試用，並限量提供「進階企業版」名額。目前已有高雄榮總、台南市政府等團隊積極導入，運用DAS進行智慧醫療、智慧城市等場域的應用。

國研院指出，數位化的時代裡，企業如果要脫胎換骨、重新塑造競爭優勢，勢必要運用數位科技來驅動營運與商業模式的改變，為協助推動智慧化轉型。

但多數企業進行AI應用時，經常面臨設施建置整合、高度隱私要求和安全性等困難。為此國研院國網中心提出雲端化的整合解決方案DAS服務，縮減企業建置與維運設施的成本。

因DAS與台灣AI雲無縫整合，讓資料可直接連接高效能加速引擎分析，使整個流程變得最佳化又極具效率；而國網中心的國際等級網路、資安認證及隱私規範，可同時保護使用者的資料，讓資料可直接落地不出境。

台灣AI雲上的DAS服務最主要的是提供一個流程整合及共同協作的環境，上面具備將資料加值、產生智慧所需的排程及每個環節所需的工具，讓原始資料從蒐集、整合、清洗、組織，到資料分析、模型建立，最終到模式佈署上線一氣呵成；也讓AI專案裡不同處理流程的人員、或跨部門、跨公司的團隊，都能在這共同平台上分工合作，進行資料處理分析與溝通，讓資料智慧化的旅程中能夠更佳輕鬆與省時。有別於小型AI分析的流程，DAS提供模型監控管理的功能，可以偵測佈署後的模型是否偏誤，進而修正模型，協助增加AI應用的成功機會和透明度。

「進階企業版」更提供資料組織管理功能，透過共同規則的設定，即可輕鬆治理來自各部門不同來源的資料，資料只需要存在原來的位置就可以很容易被搜尋，讓團隊更輕易的使用；另提供即時資料處理streams flow、modeler flow、AutoAI等進階分析工具。

國研院國網中心史曉斌主任表示，在推動台灣人工智慧生態系的發展上，國網中心及時提供對應所需的專業服務，包括高速的雲端運算引擎、巨量資料的網路串流儲存及處理，以及轉換成智慧的AI計算分析。作為國家級AI運算的基底，台灣AI雲滿足了國內重要資料能落地不出境的需求，並提供一個彈性、高效、更符合人工智慧與機器學習需求的整合工具，可以在既安全又開放的基礎架構上，加速台灣在資料治理、分析與各種加值的推動與效益。

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