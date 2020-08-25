信昌電（6173）第二季財報創下5季新高，第三季在網通、Server需求強勁之下，信昌電預期訂單能見度達10月，且第四季價格穩定；信昌電聚焦大尺寸、高功率之MLCC及介電陶瓷粉末，不做手機市場，公司樂觀看待5G、車電及第三代半導體帶動的大尺寸MLCC需求，第三季營運可望邁入高峰。

信昌電以大尺寸、高功率MLCC為主力，目前營收占比50％，介電陶瓷粉末占比約26％，是國內目前唯一一家在MLCC市場中成功切割出市場區塊、聚焦投入的MLCC廠。信昌電行銷處長蔣建文統計，1206以上大尺寸MLCC市場量約5％，然而ASP卻是小尺寸的5倍，總銷售額佔整體市場20～25％，是值得耕耘的市場。

蔣建文指出，2020年以前沒有5G市場，2018年仍然大缺貨，供需之間變得難料，而2020年是5G元年，未來年複合成長率達2位數以上，光中國大陸就建置60萬座基地台，基地台上的元件使用量攀升，會進一步刺激大尺寸MLCC需求。

此外，在整個車用市場上，燃油車轉向電動車，加入防撞、自動剎車系統、自動駕駛輔助系統後，車用的MLCC從1,000顆提升至6,000～1.2萬顆；蔣建文也強調，汽車的電池系統從12V轉向48V，電動車後面的電池高達200V，推升耐高壓的MLCC需求，公司對大尺寸市場非常期待。

(工商 )