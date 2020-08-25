雅典音樂藝術中心師生到幼安教養院，以愛心公益音樂會傳遞正向的能量，讓孩子們為社會關懷盡一分心力。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉雅典音樂藝術中心師生，25日到苗栗幼安教養院帶來一場音樂饗宴，安排電子琴、木箱、電子鼓演奏，散播音符的溫暖力量，期許扎根社會關懷，並能藉此訓練孩子們對表演藝術的自信心。

25日雅典音樂藝術中心學員到幼安教養院，以電子琴、木箱、電子鼓，接連帶來美妙動聽的曲目，獲得滿堂喝采。幼安教養院長林勤妹表示，幼安的小朋友要參加藝術、音樂會等藝文活動相當困難，雅典音樂藝術中心到場演奏，讓院生大感幸福與感恩，並希望帶來精彩音樂演出的孩子們，也能在心中扎根愛與關懷。

雅典音樂藝術中心執行長林宜汝指出，學音樂的孩童不只是學，也可以存有感恩心、同理心，懂得去關懷身邊的人，並珍惜身邊的幸福，愛心公益音樂會讓孩子們將音符化為愛傳遞給院內的聽眾，並且有機會展現自己，實現自我價值。

林宜汝說明，藝術中心的孩子們利用2、3天的時間準備曲目，雖上台仍會緊張顫抖，但皆順利完成表演，期許藉由這場愛心公益音樂會，能訓練孩子們的上台膽識，並培養穩健的台風，讓藝術文化教育能從小做起。

(中時 )