為了讓寒士朋友們共享佳節，人安基金會今年與多個企業合作推出月餅禮盒，邀請插畫家拉查花也繪製了專屬插畫，讓包裝增添可愛風格，集合食品、網購平台、物流、插畫家的各專業領域人士共獻愛心，成就了「月圓人安」愛心月餅禮盒，義賣所得也將全數支持「寒士慶中秋」活動。

包括「躉泰食品」捐出1500盒月餅禮盒提供人安基金會義賣；電商平台「生活市集」針對公益商品不收上架費、成交不抽成；「宅配通」也承諾負擔部分月餅運費。

一年一度的中秋即將到來，為了讓寒士朋友能夠一起同享佳節，人安基金會每年皆舉辦「寒士慶中秋」活動，現場除了發送月餅、柚子等應節禮品之外，更將提供裝有手錶、內衣褲及清潔用品的物資包，讓他們能夠打理自己的門面，提高面試成功的機率，順利就職成功。

「月圓人安」即日起在電商平台「生活市集」上販售，人安基金會邀請民眾一同支持。

(中時 )