台中豐邑Moxy酒店有262間客房，有3種不同房型。（圖／豐邑機構）

台中豐邑Moxy酒店將於9月17日起正式試營運。（圖／豐邑機構）

台中愈來愈「好吃」，也愈來愈「好住」啦！繼昨（24)日米其林指南發布台中星餐廳榜單之後，豐邑機構在台中投資興建的「台中豐邑Moxy酒店」宣布自9／1日起接受訂房，並預計於9月17日起正式試營運。

「Moxy」酒店是萬豪國際集團（Marriott International)旗下的針對千禧世代旅人而規畫的潮牌飯店，標榜以「精心」、「樂趣」、「奔放」為核心價值，客源瞄準「喜愛遊玩」、「風趣」、「愛冒險」的千禧世代旅人，並強調酒店設計全是為這群客人創造新的旅宿體驗而設計，目前全球營運中的Moxy酒店已有82間。

有262間客房「台中豐邑Moxy酒店」是萬豪集團於大中華區授權開設的第一家Moxy酒店，也是是亞洲區繼印尼萬隆、日本東京及大阪，以及韓國首爾後的第5家Moxy。同時，「台中豐邑Moxy酒店」也是以建設起家的豐邑機構繼「新竹豐邑喜來登大飯店」與「台中豐邑逢甲商旅」之後，集團旗下第3家酒店。酒店開幕後，豐邑機構旗下飯店客房總數超過千間、達1146間。

台中豐邑Moxy酒店(Moxy Taichung）位在台中市南屯區捷運G12豐樂公園站旁，262間客房有3種房型，基本房自6坪起跳。酒店品牌強調提供住客多樣有趣的共享空間，規畫有兩個主題酒吧、健身房、會議室及其它不同的共享設施。

豐邑機構飯店事業執行長劉純芳表示，豐邑選擇「Moxy」有兩個主要因素：1.Moxy活潑創新的品牌特色與台中城市性格相同，「台中就是一個放大的Moxy」，國內外選擇「Moxy」的旅人都會會喜愛台中。2.同屬千禧世代的劉純芳認為，「創新」與「趣味」正是千禧世代旅人對旅宿的期待，是不同於上個世代對硬體服務的高規格需求，而是更重視體驗與分享。

「台中豐邑Moxy酒店」營運初期品牌行銷將主攻千禧女性市場，九月中試營運後第一場企劃特別由新世代商業女性的平台「CAREhER」團隊共同舉辦「 ＃workhardplayhard 與女子們，來一趟夏末輕旅行feat. Moxy Taichung」。兩天一夜的活動中由「CAREhER 」創辦人『周明緯』邀請活動場地「台中豐邑Moxy 酒店」所屬「豐邑機構飯店事業執行長劉純芳」、「DELUXE FASHION」創辦人翁曉涵、「imec」亞洲策略長何玫玲、「Heritage Bakery ＆ Cafe」創辦人宋友齡，以及長期鑽研女性養生護理的瑜珈工作坊老師李元琪，還有台中威石東酒莊的楊仁亞，以「創新」為主題在全新營業的「台中豐邑Moxy 酒店」舉辦講座、夜晚的微醺談心時間以及翌日與講師交流的Mimosa Brunch等活動行程。

「＃Workhardplayhard 與女子們，來一趟夏末輕旅行feat. Moxy Taichung」活動日期訂於9月26日(週六)至9月27日(週日)，除了精心的行程設計之外，透過此次活動將搶先體驗萬豪集團最新為千禧世代量身設計的「Moxy」酒店。此次活動中並與「NikeRunClub」、「L. ERICKSON」、「ETVOS」、「Heritage」、「VOODOOMOI」、「Lip Imtimate Care」等多樣品牌聯名舉辦，活動限量開放25組，依報名型態及住宿房型訂價收費，網路開放預購報名中，活動詳情可上網搜尋「CAREhER」Facebook粉絲頁。

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