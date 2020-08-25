雲朗觀光集團旗下雲品（2748）今日應證交所邀請召開線上法說，董事長盛治仁表示，未來營運將秉持「三不三要」經營策略，並採輕資產、重管理策略多角化經營，長期看好宴會平台「君品Collection」具發展性，目標成為餐飲界的airbnb。

盛治仁表示，2020年上半年是很辛苦的半年，三大事業中除了日月潭雲品外，館外餐飲及台北君品的國際旅客均受疫情明確衝擊。雖然整體營運狀況仍略優於同業，但仍有很大的進步空間，希望除了減少今年營運衝擊，未來也能有更強體質面對新挑戰。

展望後市，盛治仁指出，雲品秉持「三不三要」的經營策略，不追求短期獲利、不做複製拷貝、不極大化獲利，而要求品質、獨特性、永續發展。「文藝復興的旅遊」將是未來發展的旅遊主軸，希望能為旅遊多提供一點深度及文化藝術的底蘊。

同時，因應婚宴市場趨勢變化，雲品採取多角化經營模式力拚突圍，去年成立宴會平台「君品Collection」，透過平台共享利潤概念，與郵輪、特色別墅、百年三合院、台式洋樓等業主合作，打造一站式服務的「沉浸式宴會」體驗，目標發展為餐飲界的airbnb。

盛治仁表示，舉辦婚宴的新人對數、單場婚宴的人數規模日益減少，目前單場婚宴多落於200人上下，在傳統飯店宴會廳舉辦顯得制式而太空曠，新人越來越希望在有特色的場地舉辦，君品Collection剛好可滿足2需求、且具未來發展性，看好長期對雲品營運挹注。

此外，雲品也運用自身優勢，發展零資產、純管理的委託經營管理業務，去年接受桃園頂級婚宴會館「皇家薇庭」委託經營管理。盛治仁表示，委託經營「皇家薇庭」已繳出不錯成績，若其他具特色的婚宴會館有亦洽談合作，希望能在此基礎上進一步拓展。

(時報資訊)