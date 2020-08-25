《呂赫若日記》為台灣文學重量級文物。（李宜杰攝）

台灣文學重量級文物《呂赫若日記》，今天在呂赫若106歲冥誕之際，由其長子呂芳卿代表家屬，捐贈手稿給國立台灣文學館，供修復保存及典藏。文化部長李永得25日出席捐贈典禮，除感謝家屬捐贈，同時也稱世人得以透過作品，緬懷呂赫若燦爛的一生。

25日捐贈儀式，由長子呂芳卿捐贈日記手稿、次子呂芳雄代表致詞。呂芳雄提到，這本日記相當珍貴，捐贈雖感不捨，但憂心紙質保存不易，因此同意捐贈台文館，「我們相信父親也會感到高興，兒子們做了對的事。」

呂赫若是日據時期台灣知名作家，集作家、劇作家、聲樂家、教師、記者等於一身，被譽為「台灣第一才子」。戰後初期，呂赫若因批判時政遭政府通緝，最終不幸於1950年在台北石碇鹿窟山區受難。

此後，家人也將呂赫若多數手稿、創作、書籍，統統埋藏在台中社口老家前的荔枝園，並澆水腐化，唯一僅剩的日記，因記載了家族的出生日期，由呂芳卿保存至今。

25日出席捐贈儀式的還有曾以呂赫若為主角，撰寫文學作品的作家李昂。李昂透露，當時外界曾盛傳，呂赫若與當時鹿港世家辜顯榮長媳辜顏碧霞間，不只有文學交流，甚至曾借1輛Austin Mini供呂赫若逃亡至鹿窟，「既傳奇又浪漫。」

某次李昂赴辜家作客，曾當面詢問辜顏碧霞此事，辜僅回答「不認識呂赫若」，讓李昂相當震驚，甚至再次求證，辜仍堅稱不認識。不過，李昂坦言，辜顏碧霞當時作為長媳，確實不方便回答，「但我猜私下應該是有交情。」

(中時 )