大數據時代，人類日常生活與智慧運算息息相關，成大敏求智慧運算學院宣告正式營運。成大敏求智慧運算學院院長謝明得說，首屆「人工智慧機器人碩士學位學程」 10月開放碩士甄試及入學考試，首屆新生明年9月入學就讀。鎖定校內9大學院跨領域學習運算知識的「智慧運算學分學程」預計明年2月啟動，並同步完成「智慧運算碩博士學位學程」規畫申請。

1秒判讀肺炎、無人自動駕駛、地震防災示警等，資訊科技時代仰賴運算處理分秒激增的海量訊息，美國麻省理工學院、卡內基美隆大學( CMU )等全球知名頂尖理工大學，相繼成立以運算為發展核心的教育模式。

旺宏電子董事長吳敏求提到，數學運算可廣泛跟各領域結合，從專業領域來看，成大上到太空、下到地底，從理論到醫學、工程、防災、農業、人文、社會科學等，是最全面的整合平台。

成大校長蘇慧貞指出，社會轉動過程中，大學需承擔「成就人才，邁向未來」重要責任，成大敏求智慧運算學院跳脫現有高教制度框架，希望「讓教育更符合社會實際需求」，訴求雙專長、雙智慧跨域人才培育。副校長吳誠文期許學院持續秉持創新思維、培育跨域整合運算人才，讓學院成為有效運用資源的國際級平台。

謝明得院長指出，提到AI，多數人直覺連結與「理工科」有關，但其實AI技術應用可廣泛與各學院專業領域結合，因應台灣社會高齡、少子化趨勢等全方位照護機器人，具有陪伴互動、健康資訊智慧監測、即時提醒居家安全等多重功能，需要廣泛連結醫學、電機、資訊、機械甚至人文學科、社會科學等跨領域專長方能實現。

成大敏求智慧運算學院「人工智慧機器人碩士學位學程」，課程設計兼顧學生的科學知識、運算技術與軟性實力的發展。成大敏求智慧運算學院人工智慧機器人碩士學位學程主任連震杰提到，學院風格講求效率、重視實質產出。除學習基礎運算與專業學門的理論知識與實作技能，也重視建構學生社會關懷、議題分析、溝通合作、創新應用、系統整合等軟性實力。

AI技術發展不僅理工科適用，文科生對運算思維的學習與應用也包含在學院發展藍圖。目前規畫中的「智慧運算學分學程」，鎖定各大學院系所，非運算或統計專長的大學生或研究生，教學著重強化學生運算知識、技術與工具運用，引導學生以AI技術結合原專業領域，發展有效解決問題的多重應用能力，提升未來就業專業價值。

(中時 )