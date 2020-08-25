總統府發言人張惇涵25日表示，捷克參議院議長韋德齊將於8月30日至9月4日率團訪台，總統府發言人張惇涵表示，總統府竭誠歡迎一直力挺台灣的捷克外賓友人，期盼透過此次的互動，共同推動雙方的國會交流與經貿合作。

總統蔡英文預計將於9月3日上午，於總統府接見韋德齊議長訪團，總統也將追贈已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）特種大綬卿雲勳章，感念其堅定友我立場，推動台捷友誼的卓著貢獻。

同時，蔡總統也期盼透過此次與韋德齊議長訪團面對面的互動交流，促進台捷雙方經貿投資、科技醫療、觀光文化等領域深化合作。而總統府也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關指引，以符合國際外交禮儀之方式誠摯接待。

捷克訪台團預計30日中午11時許抵達桃園機場，外交部表達誠摯歡迎。在台捷雙方共享自由、民主及人權的堅實基礎上，韋德齊參議長的來訪將強化兩國的國會交流與經貿合作。而原規劃一同訪台的已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀因爲健康因素，必須依照醫生指示休養，本次無法參團。

(工商 )