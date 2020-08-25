朱海君25日出席自創產品發表記者會，除了老公NONO帶著女兒NO妹出席，星友群庹宗康、歐漢聲、黃小柔、張棋惠等人也到場支持。她談及投資金額笑說：「NO哥出資就是我出資啦，他投入500萬。」至於何時回本？她開玩笑回答：「下禮拜！」

朱海君表示除了歌唱事業，她還想學當經營者，加上與表姊聊天時，彼此時常聊到美的話題，所以下定決心與表姊、姊妹淘一起創業，還讓NONO有些吃醋看不到愛妻人影，但看到產品誕生後，他也肯定太太的用心。適逢七夕，朱海君也不忘甜蜜放閃，「如果NO哥下輩子還是這麼好，我要繼續糾纏他，真的重新崇拜老公」，隨即幽默笑稱七夕情人節要講好話做功德。

朱海君（右）、NONO感情甜蜜。（矯矯生技提供）

NONO不只出資支持愛妻，而且還負責「打雜」，不僅幫忙記者會前場勘，還主動協助招待等事宜，以行動支持朱海君。對於雞排事業現況，他則表示這半年沒參與公司營運，但仍有授權肖像權，並預告未來還會推出台灣小吃新品。

(中時 )