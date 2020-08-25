林口運動公園在2016年拆除舊圖書館，今年獲民間捐建新館，被譽為七夕給林口孩子最好的禮物。（許家寧攝）

新北市首座兒童圖書館李科永紀念圖書館，昨進行開工動土，預計2021年完工啟用。（許家寧攝）

林口李科永紀念圖書館為2層樓綠建築，結合公園，打造親子休閒閱讀場所。（新北市圖提供／許家寧新北傳真）

新北市林口運動公園內的李科永紀念圖書館，25日舉行動土典禮，將打造新北首座專屬兒童的閱讀空間，預計明年啟用，市議員蔡淑君說，自從舊圖書館封館拆除後，林口孩子有一年半時間沒有圖書館，選在七夕這天原地重建，是送給小情人們最好的禮物。

李科永紀念圖書館25日舉行開工動土典禮，副市長吳明機與李科永文教基金會董事長李鵬雄、李振宇父子以及地方民代共同出席見證，李振宇說，阿公早年從事木材業，因學歷不高，特別注重教育提升，基金會選在林口捐建全台第8間圖書館。

副市長吳明機說，目前林口即將邁入12萬人，隨著機場捷運通車，完善生活機能，吸引許多小家庭和年輕族群移入，也是全市「最年輕」的城市，感謝民間慨捐4000萬元打造一座寬敞節能的綠建築圖書館，同時市府也斥資千萬完善館內軟體設施。

蔡淑君更滿是感動說，舊圖書館當年被鑑定氯離子含量過高，她在議會奔走，不惜槓上同黨議員，「只要有萬分之一的危險，也不能讓孩子受到傷害」，堅決反對補強，終於在2016年拆除危樓，如今新圖書館也已經動工，這是送給孩子最好的七夕禮物。

新北市立圖書館長王錦華表示，新圖書館共2層樓、總面積251坪以及3萬多冊童書，並為孩子量身規畫4大主題閱讀區，一樓的「樂學基地」為親子互動閱讀空間，2樓的「日光閱讀區」與「學齡共享書房」為藏書及學習空間，「講讀小塾」則是講座、兒童體驗空間。

(中時 )