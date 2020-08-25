竑榮公司已經將違規生產混凝土之工作室、輸送帶、馬達等生產機具移除，僅餘預拌混凝土儲存桶需適當的大型吊車機具拆除。（劉秀芬攝）

竑榮公司去年向南市府申請在安定中榮里旁設置產業園區，地方居民因擔憂環境汙染而反對，市府稽查結果發現確有違建，且依法開罰，廠商在經發局、地政局、環保局的聯合監督下，25日已自行拆除違建與水泥機具。

業者在監督下，將違規生產混凝土之工作室、輸送帶、馬達等生產機具移除，僅餘預拌混凝土儲存桶，於後續2星期內由適當的大型吊車機具拆除。經發局表示，機具移除後，現場確認已無生產製造之情況。未來會持續督促業者將儲存桶一併移除，恢復原狀。

台南市政府表示，由竑榮公司自行申請的水泥產業園區報編案申請審查中，目前在都發局的審議過程中，市府將會嚴格審查業者各項計畫及相關法令規範，如無法符合法規標準亦可退回申請。

經發局也強調，去年通過的可行性研究案，係依法收件並報各相關業務單位審查，並未同意園區報編申請通過，更不能合法化現在的違規使用事實，經發局會強力督促業者，要求確實裝設污染防治設備。

此外，依上次稽查結果，竑榮實業雖然沒有瀝青相關設施，但水泥相關違章設施已確認違反工廠管理輔導法、區域計畫法、廢棄物清理法、空氣污染防制法、廢棄物清理法、職業安全衛生法等相關規定。

台南市政府表示，目前已依各局處管轄範圍列管追蹤，不排除嚴厲處罰來要求業者改善，直到完全合法為止。

對於民眾陳情環境汙染會影響健康，台南市政府表示已將民眾意見納入列入稽查範圍，如業者未依法改善，將再安排跨局處聯合稽查，並對違規與汙染事實加重處分。

(中時 )