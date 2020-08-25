高雄市那瑪夏區前白姓區長因為涉嫌向廠商收取回扣，橋頭地檢署檢察官偵辦此案終結，對白姓區長與業者等人，依法提起公訴。白區長的不法所得超過兩千萬元。檢方說，白區長在還沒上任就索賄，請法官從重量刑。

檢方表示，現年58歲的白區長在擔任第1（2011年元旦至2013年底）與第3屆（2018年至今）那瑪夏區長時，利用職務之便，向廠商收取回扣。其中，白區長於2018年12月，他向董姓廠商借款，董姓廠商因為在那瑪夏區公所還有工程在施作中，擔心若不借錢給白會被刁難，勉強答應。

因為白區長要借款880萬元，金額龐大，董姓廠商於是同意陳姓廠商的提議，同意與林姓廠商共同籌措；林姓廠商也是擔心若不支持白，之後的工程款會被刁難，勉強答應。於去年1、2月份間，陸續將現金880萬元交給白。

由於白區長在收款時，遲遲未簽立借據或本票，經董姓與林姓建商委託陳姓建商一在催討，白說無力償還款項，要以接下來的區公所工程款按照8％至18％比例支付賄款，董姓建商等人又是基於擔心工程被刁難，勉強答應。

總計前後，白姓區長向董姓與林姓建商收取賄款近2000萬元。加上其他款項，總計達2048萬餘元。檢察官認為，白區長從頭到尾都否認犯行，意圖狡辯，犯後態度不佳。且他在上任前就利用準區長的身分，介入那瑪夏區公所的業務，甚至索賄，惡性重大，建請從重量刑，並褫奪公權8年。

(中時 )