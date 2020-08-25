一名家住前鎮區的單親媽媽為了撫養女兒，委請里長幫忙找租屋處，沒想到趙男兩度藉故在隱密地點對她扯內衣、摸胸部，還說「總不能一輩子沒有男人」。單親媽媽氣得錄影蒐證提告，高雄地院依強制猥褻罪判趙男1年6月，性騷擾部分判刑5月、可易科罰金，可上訴。

單親媽媽A女（化名）為了撫養女兒，拜託趙男在里內找尋找租金價格較低廉的房子居住。2018年8月趙男前往某大醫院看診巧遇A女，假藉有事討論，邀請A女到車上洽談。

沒想到A女一上車趙男就鎖門，不但強吻A女，還直接扯下內衣摸胸部。A女嚇得出聲制止，沒想到趙男不但不理會，直接伸手撫摸A女大腿，甚至滑進短褲、隔著內褲撫摸A女下體。A女不斷哀求，趙男才放她下車離開。

A女不甘受辱決心蒐證提告，約趙男在草衙派出所附近見面。趙男開車赴約，果然A女才上車就被趙男伸手撫摸，A女一邊抵抗一邊用手機錄影，清楚錄下趙男對上回毛手毛腳道歉，趙男甚至揶揄「有那麼嚴重嗎？妳都嫁人了...事情已經過去、沒有什麼大不了」。

A女事後憂鬱症加重，審理時趙男辯稱是A女欠他2000元不還、狹怨報復，矢口否認犯行，並辯稱自己只是虧女生惹禍上身。

但法官勘驗蒐證影片，認定A女有明確表達不想被摸，但趙男還是一直侵犯，A女親友也出面作證表示A女第一次被摸就有求援。法官認為，趙男始終未能深切反省自身作為，毫無悔悟之心，犯後態度極為惡劣、乖張，也不與A女和解，最後判趙男有罪，可上訴。

(中時 )