雖傳統習俗中「鬼月」避諱婚嫁，但今年適逢雙春兼閏月大好年，「鬼月」宜訂婚嫁娶的好日子高達16天，其中七夕也是黃道吉日，不少新人特地選在今天登記結婚，新北市各戶所應景打造特色結婚留影專區，並致贈結婚紀念甜蜜小物，吸引45對新人在七夕圓滿成家。

民政局長柯慶忠表示，近年新人喜愛以特殊或有諧音寓意的日子作為結婚紀念日，各戶所也會精心打造不同主題的結婚拍照專區，今年七夕主題活動精彩多元，掀起新人打卡拍照熱潮，例如，中和戶所推出七夕復古風華「喜結良緣」婚攝區，致贈因志玲姊姊婚禮爆紅的「蛋願人長久」四囍蛋禮，祝賀新人「良緣誕生」。

住中和的新人顏小笑說，荷蘭籍老公對東方文化深感興趣，喜愛農曆年節團圓氛圍，也特別選在七夕情人節辦理結婚登記，今日特別邀請高齡90歲的奶奶和外婆觀禮，見證幸福成家。

汐止戶所新人顧先生笑說，與老婆鍾小姐透過網路交友軟體認識，初次見面一見鍾情，原訂今年3月宴客結婚，卻因疫情延後，好不容易等到疫情趨緩，趕緊在七夕情人節套牢她，要在往後的每一天甜蜜過情人節。

戶政科長顏耀明說，依據新北市近5年七夕結婚統計資料，2018年適逢農民曆宜嫁娶，高達71對新人不畏鬼月登記結婚，2016年則因農民曆忌嫁娶，僅24對新人登記結婚；今年七夕雖受新冠肺炎疫情影響，但逢黃道吉日，共計45對新人登記結婚，與去年36對相比，仍增加9對結婚，成長率25％。

(中時 )