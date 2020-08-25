漢來美食推出兩款月餅禮盒，找來model走秀，目標衝出5萬盒。（漢來美食提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄著名江浙菜館「祥鈺樓」因疫情停業近半年，最近重新開張，販售獨家的蘇氏月餅。（柯宗緯攝）

高雄英迪格月之紛彩月餅禮盒。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄翰品酒店中秋月餅包裝別具巧思，以雙層設計，月餅吃完了拿來收納物品也非常實用。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄福華綻月月餅禮盒。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄福華綵月月餅禮盒。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

台南大皇冠假日酒店推出兩款月餅禮盒。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

今年適逢潤4月，中秋節來得較晚，因疫情拖垮餐飲業，今年月餅大戰悄悄提前開打，下半年急追業績。漢來美食目標5萬盒，力拚全台銷售王；祥裕樓重磅回歸續推招牌蘇式月餅；高雄英迪格酒店推「中秋小提箱」兼顧視覺及味覺享受。

漢來美食表示，今年雖有疫情，但台灣還算穩定，送禮需求仍有，近日找來model走秀，展示「情月典藏」、「情月風雅」兩款禮盒，銷售目標訂出5萬盒，有信心保持全台「銷售王」五星級飯店。

祥裕樓近日重新營業，用餐時間高朋滿座。老闆朱金鴻指出，蘇氏月餅少油輕糖、甘甜不膩，可享受到美食又兼顧健康；月餅3年來售價凍漲，但來不及做太大量，目前已售出近7000盒。

高雄英迪格酒店每年月餅禮盒造型驚艷，這次推出蓋滿旅行戳章的小提箱，還能變成實用又新潮的面紙盒。業者指出，限量4000盒售完為止，目前已售出5成佳績。

高雄翰品酒店推限量「耀炫彩雲朗中秋月餅禮盒」，以簡約日式設計，可充當家居收納盒，9月中前訂購享早鳥優惠。高雄福華大飯店推「綵月月餅禮盒」、「綻月月餅禮盒」，結合疫情間飯店點燈祝福意象，可變身居家氣氛燈。

台南大員皇冠假日酒店2020年主打懷舊藝術風，推出經典款禮盒「豐藏鳳羽」及藝術款禮盒「潮月Chill」，即日起開始預購至10月1日止，大宗預購最高享7折起。

(中時 )