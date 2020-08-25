新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，而台灣疫情穩定，近日卻為了是否要進行普篩鬧得沸沸揚揚。對此，兒童急診科醫師謝宗學提到，討論是否要普篩的人馬大致分為5類，但沒普篩的防疫成效就是比執行普篩的國家好，到底有什麼好爭辯的？

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》上提到，這幾天普篩的議題再度成為討論焦點，各方人馬混戰堪稱疫情爆發以來之最，但這當中分為5派人馬，實證醫學派、研究論文派、情感需求派、政治目的派以及經濟利益派。

謝宗學認為，實證醫學派就是指揮中心為首，以科學數據執行任務，研究論文則是公衛研究為主，認為從萬人血清檢測中可獲得有意義的研究結果，另外，政治目的派則希望藉由普篩證明執政黨防疫不利，而經濟利益派疑似預先囤積大量篩檢試劑，等待普篩政策出線。

謝宗學直言，已經不想說明複雜的理論，「我只想要問，以台灣目前的防疫績效，不普篩的前提下，我們有比世界上哪一個國家差嗎？實行普篩的國家防疫績效有我們好嗎？」。

最後，謝宗學說，台灣不普篩的防疫成效就是比執行普篩的國家好，到底還有什麼好爭辯的？

(中時新聞網)