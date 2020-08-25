證券分析師葉良超表示，根據金融時報23日報導，美國政府將加快批准AstraZeneca與牛津大學合作開發的新冠病毒疫苗，且最新研發的血漿療法也獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授權。多項利多消息激勵，使美股多頭氣燄延燒。蘋果股價24日再創歷史新高，升破500美元大關，帶動科技股大幅上揚，美股四大指數全面收漲，道瓊工業指數終場勁揚378點，以28,308點作收，漲幅1.35％。

以技術面而言，美股目前多市架構仍相當穩固，預估後市將持續走多，但上揚過程中回檔在所難免，至於台股在短期反壓區逐漸近逼下，再次回檔也屬常態，在交易上應把持「低進高出」的原則，伺機於低檔承接。

個股方面，本周納入投資組合的寶成，仍居於低檔整理階段，一旦站上上方頸線反壓，則向上續航力可望提升。

此外，全球央行年會今年將以線上方式舉行，時間訂於27日晚間9點舉行，其中美國聯準會（Fed）主席鮑爾將以「貨幣政策框架評估」為主題發表演說，為全球關注焦點。

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