倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日震盪走高，終場上漲111.12點，漲幅0.88％，收在12,758.25點；櫃買指數同步收紅，終場走揚1.71點，漲幅1.06％，以163.57點作收；三大法人方面，外資轉買34.5億元，投信續買11.83億元，自營商續買7.78億元，惟外資於台指期市場加碼241口多單，累計淨多單部位為29,970口，心態呈現謹慎中性偏多。

市場追價意願仍偏謹慎，預期短期內加權指數將於季線至前高13,031點區間震盪，不過以中長期角度，股市動向則端看未來整體經濟發展及市場信心而定，尤其5G等新興應用需求強勁及遠距商機加持，國內7月外銷訂單年增12.4％，創歷年同月新高，為近30個月來最大增幅，且創下連五紅紀錄，表現優於預期，且下半年適逢電子旺季，整體經濟數據可望持續攀升，可望為股市提供強而有力的支撐。

個股方面，本周納入投資組合的圓展，遠距商機加持，7月單月每股大賺1.53元，營運續看俏，25日持續亮燈漲停，預期後市將有大漲再創新高機會。

除權值股台積電、運輸類股長榮、陽明，以及政策加持的風電綠能產業外，最大的趨勢乃受遠距商機帶動的零組件拉貨需求題材，包括圓剛、圓展、聰泰、曜越、旭品等個股表現不俗，但部分個股漲幅已大，逢高不建議過度追價，宜留意相對位處低基期之股票操作。

(工商 )