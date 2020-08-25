由中華音樂人交流協會理事長李建復領軍的「相知相守-民歌45演唱會」，即將於9月26、27日在台北流行音樂中心登場，邀來30多組歌手共襄盛舉，李宗盛也將與木吉他合唱團合體出席，成員們上次合體已是5年前的事，這次開心相聚，笑稱因為疫情閒了很久終於可以演出了，期待在演唱會上跟大家相會。

演唱會前團員們一同喝咖啡吃飯聯絡感情，回憶起當年組團的經過，團長江學世表示，專科時因為喜歡彈彈唱唱而找了張炳輝和幾個朋友組團，後來有同學跑來說班上有個同學會玩音樂「想要與你們一起玩音樂」也就是李宗盛，因此李宗盛才加入。

成員們互虧說，因為年少無知學藝不精，大家程度不夠好才組團，但也成為了民歌時期唯一一組3人以上的創作樂團，也笑說當年有很多高中學生妹會追星，張炳輝因為這樣收到了一群吉他學生，而寫歌把妹也是大家共有的經驗，談到當年巡演趣事，由於到各地巡演都是長時間坐遊覽車，所以大家會在車上打十三張消磨時間，有人打牌輸光演出費，還沒開始演出就變「義演」了，想起來就好笑。此外上台演出時除了木吉他自己的演出外，他們也兼差當樂隊幫演唱會上演出的民歌手伴奏，笑稱趁機鍛鍊了更好的技術，一幕幕的情景都成了珍貴的回憶。

當年的木吉他合唱團如今皆為老師級的資深音樂人，但仍對民歌時期記憶猶新，成員陳秀男分享從前民歌純樸單純的創作風氣與現今環境大不同，十分懷念當年單純清新的風格特色，以及大夥齊樂融融因為愛音樂而相聚的氛圍，睽違5年合體演出，大家都開心期待會拿出最好的一面呈現，木吉他還賣關子說，要帶給觀眾不同以往的特別歌單，「是很久沒有演出的作品，請大家期待，來聽就對了!」

今年肺炎疫情影響全世界，木吉他團員們也分享各自的心情，江學世與黃慶元都表示大家都要多保重自己；從事音樂幕後多年的陳秀男聊到若有志從事音樂行業趁疫情期間而有時間進行創作、追求夢想，也是一個機會；李宗盛則分享：「我的性格很奇怪遇到人生的低潮、出狀況的時候，我都會特別興奮，所以在今年給自己的提醒就是如果你在今年發力，你就會超前別人很多」，勉勵大家把握時機練功，霧霾過去，別人就會看見你；而張炳輝說這次因為疫情及自己先前健康不佳而特別有感，所以非常珍惜能在民歌45演唱會上演出和大家相聚，共同呼籲想聽民歌、看老帥哥的朋友們9月26、27日在台北流行音樂中心不見不散。

木吉他合唱團（左起）張炳輝、陳秀男、李宗盛、江學世、劉因國日前為「相知相守-民歌45演唱會」聚首。（中華音樂人交流協會提供）

「相知相守 民歌45演唱會」

演出時間：2020/09/26 (六)19:30、09/27 (日)16:30

演出地點：臺北流行音樂中心

演出票價：1000/1800/2400/3000/3600/4500

網路購票：大市集交易網 https://reurl.cc/QdvV9M

現金購票：7-11 ibon / 全家 FamiPort

主辦單位：中華音樂人交流協會 / 開麗娛樂

協辦/製作：大大國際娛樂

熱情贊助：MUST 社團法人中華音樂著作權協會

演出陣容：丁曉雯、木吉他合唱團(李宗盛、江學世、陳秀男、張炳輝、劉因國、黃慶元)、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、王夢麟、吳楚楚、李明德、李建復、林佳蓉、林隆璇+林亭翰、邰肇玫、金智娟、南方二重唱、洪小喬、范怡文、殷正洋、馬永蒂、馬永霖、馬毓芬、徐曉菁、許淑絹、許景淳+林子軒、黃仲崑、黃韻玲、葉佳修、趙詠華、趙樹海、潘越雲、鄭怡…等

木吉他合唱團（左起）張炳輝、陳秀男、李宗盛、江學世、劉因國日前為「相知相守-民歌45演唱會」聚首。（中華音樂人交流協會提供）

木吉他合唱團（左起）張炳輝、陳秀男、李宗盛、江學世、劉因國日前為「相知相守-民歌45演唱會」聚首。（中華音樂人交流協會提供）

木吉他合唱團（左起）張炳輝、陳秀男、李宗盛、江學世、劉因國日前為「相知相守-民歌45演唱會」聚首。（中華音樂人交流協會提供）

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