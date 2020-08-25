南投縣173所國中、小學全面裝冷氣，總經費10億多元，其中，縣府必須自籌1.1億元，縣長林明溱表示，縣府雖然財政拮据，仍會全力籌措經費，讓班班有冷氣；立委許淑華、馬文君則強調，電費將是沉重負擔，希望中央能夠全額補助。

林明溱25日會同許淑華、馬文君，及台電南投區營業處長李宣昌、縣議張嘉哲等人，到南投國中了解因應全面加裝冷氣，學校電力供應的電路盤點進度。

林明溱指出，由於極端氣候影響，天氣愈來愈熱，影響學生上課，因此，他在7月6日縣務會議中，建議中央將4400億元的前瞻建設經費，撥出200億元為全國的國中、小學加裝冷氣，加上立委許淑華和馬文君的鼎力協助爭取，行政院長蘇貞昌立即有正面回應，中央聽到地方需求，教育部也同意匡列經費改善；縣府將會盡力自籌1億1043萬元配合款，預計2022年2月底前，完成全縣學校冷氣安裝計畫，請校長們放心。

全縣173所國中、小學，台電已經完成42所學 電力改善盤點作業，藉此了解未來裝設冷氣時，電力負載是否足夠、線路有無必要重整等，為裝設冷氣做好準備，提供優質學習環境。

許淑華表示，未來冷氣全開，電費將是龐大支出，現在部分有冷氣的學校採班級分攤制，造成有冷氣卻不敢開的情況！立法院國民黨團將向中央爭取全額補助電費，減輕地方政府和家長的負擔。

馬文君指出，近來氣溫屢創新高，影響學生學習，經過朝野同心爭取加裝空調設備，希望這項美意能夠落實而且持續，因此，希望中央挹注經費補助電費。

李宣昌表示，台電預計在9月22日之前，將縣內173所學校電力供應情況勘查完畢，以目前勘查的情況看，由於很多學校都是在921地震後重建，線路還不致於太老舊，加裝冷氣後的電力供應，應該沒什麼問題。

(中時 )