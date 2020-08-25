雄中71級同學會前夕，在牙醫師劉仁義號召下，一群校友抱著一箱箱書籍，跨越高屏溪來到屏東家扶，把一本書視為翻轉生命的一個希望，送給在場51位家扶受助童，期盼收到書的他們，能透過知識將愛的力量持續傳遞下去。

劉仁義說，高中畢業畢業30年後，突然興起舉辦全校同學會的念頭，藉由各種方式、花了超過半年時間，從當屆畢業900個同學中，找到超過500位同學，當年同學會共超過300位同學參與。

眾人近期又再討論，決定在紀念40年同學會前夕，「要幫這個社會做一點事情」，劉仁義說，當時有不少同學出身貧困家庭，都是透過教育翻轉命運，於是號召校友捐書，贈書是給予希望，每一本書都是一個機會，只要社會有需要，雄友們一定會延續這愛的傳遞。

高雄醫學大學副校長余明隆、屏縣府祕書長邱黃肇崇率先響應，為符合需求，家扶先讓孩子自開書單，校友們在「接單」後，從募款、訂書、取書、甚至親送，不假他人之手。邱黃肇崇則送上龍應台親筆簽名新書《大武山下》，期許每位受贈學生好好珍惜，未來也能傳送愛給有需要的人。

收到書的新台灣之子小琪感動地說，父親因疾病所苦，母親只能在旁照顧，她清楚知道需要靠自己力量才能翻轉人生，因此在學業上相當努力，很高興獲得贈書機會，期許未來也能效仿叔叔們的精神，能伸出雙手做個手心向下的人。

(中時 )