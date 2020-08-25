雲朗觀光集團旗下雲品（2748）今日應證交所邀請召開線上法說，對於後疫情時代營運展望，董事長盛治仁表示，將致力將台北君品酒店轉型為國旅度假型飯店。而婚宴業務雖已恢復至去年同期的7成，但接單後市狀況仍有隱憂，尾牙接單狀況亦須再過1、2個月才明朗。

盛治仁表示，新冠肺炎疫情致使婚宴及工商聚會訂單遞延，目前因有部分原訂3～5月間舉辦的婚宴及工商聚會訂單遞延至今舉行，使目前整體營收狀況不錯。目前婚宴部分恢復至去年同期的7成多，但觀察前半年的接單狀況，坦言整體宴會業務後市仍有隱憂。

盛治仁指出，由於疫情影響結婚新人信心，擔心現在訂下明年婚宴時間，若受疫情等因素遞延可能影響預付訂金，下單猶豫期增加，使整體買氣未如過往強勁。至於年底的尾牙接單狀況目前還言之過早，狀況要再過1、2個月會較明朗，屆時才能確認是否受影響。

至於疫情邊境管制致使國際旅客斷炊，對於雲品未來住房業務展望及因應措施，盛治仁表示，日月潭雲品以國旅客為主、問題並不大，雖然4、5月狀況低迷，若下半年大環境未出現太大變化，全年表現有機會追平去年水準。

而國際旅客為主要客群的台北君品酒店，盛治仁坦言狀況較為棘手，在未來1～2年國際旅遊尚未恢復前，將努力使君品轉型成為國旅會使用的度假型飯店，直言這對雲品是最大的挑戰，目前有2個採異業結盟、正規畫中的方向，希望能增加產品市場競爭力。

而雲品母公司雲朗觀光攜手老爺酒店及凱撒飯店連鎖，續推出通用的「CLR聯合通用券」後，近期再首創推出「船加酒」的遊輪包船星級住宿專案。盛治仁指出，此專案推出後反應非常好，認為如此較具創意的做法，才能切中國旅需求、成功殺出血路。

(時報資訊)