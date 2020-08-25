雲林縣府委託專家學者編纂的品德教育教材出爐，是全國唯一由縣正府自編的校訂課程教材，也符合108課綱精神，圖為裝有國小一至六年級教材的品德教育百寶箱。（周麗蘭攝）

「品德教育百寶箱」的遊戲圖卡。（周麗蘭攝）

雲林縣府委託專家學者編纂的品德教育教材出爐，25日舉行的全縣國中小校長會議，每位校長收到一箱「品德教育百寶箱」，這是全台第一也是唯一縣訂的校訂課程。縣長張麗善呼籲，家長要和學校同心同調，奠定孩子品德基礎。

雲林縣品德教育教材從小一到小六各一本，以禮義廉恥為中心德目，共16個核心價值，採故事引導方式，例如小一的「禮」是感恩，第一個故事是《超人媽媽》。

雲林縣校長協會理事長、北辰國小校長陳明誌表示，此套教材邀請前教育部國教署長吳清山指導，150多名現任與卸任校長、主任、老師共同編纂，三月開始蒐集資料撰寫，有嚴謹編審的過程，符合108課綱的素養精神。

陳明誌說，為不造成老師的負擔，第一年以彈性活潑的方式實施，可以在領域課程、閱讀課、校訂課程、彈性課程上，一周總時數是40分鐘，不會有紙筆測驗。

縣長張麗善25日出席校長會議勉勵校長們「創造無形的價值」，她表示品格教育是無價之寶，也是當今必須培養孩子最重要的素質。

張麗善也疾呼，除了學校教育，家庭教育也要同步同心，不要說老師說一套，家長說一套，孩子將來面對未來社會大染缸才能夠分辯是非善惡，有正義感、也有公德心。

前國教署長吳清山表示，重建孩子的核心價值要靠教育，孩子的可塑性很強，一定有辦法導正他們偏差的觀念，這套教材老師好好的用，一定可以看到效果，從國小實施是來得及的。

(中時 )