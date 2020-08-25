現代人生活愈來愈忙碌，很少時間去認識新對象。近日有女網友表示，自己好友開出5條件徵友，她表示對象每天須睡滿6-8小時，每週運動3次、每次至少30分鐘，此外還要能察覺她的情緒變化。不過，貼文一出網友一面倒表示「這是要找健身教練吧。」

原PO在PTT上以「這樣擇偶條件會太高嗎？」為題表示，自己最近和朋友聚會，剛好和同為單身的朋友討論到擇偶條件，好友就列出5點，第一、要知道自己每天吃進去的食物熱量，還有蛋白質以及碳水化合物的量；第二、每天須睡滿6-8小時；第三、每週運動3次，每次至少30分鐘；第四、情緒穩定，能有同理心更好；第五、能持續增加自己的專業、非專業知識，若知識來源是書本更佳。

此外，好友也提到，外貌、學歷、收入以及職業這些都不限，若搭配上述開出的5點擇偶條件，「大家覺得標準太高，還是正常呢？」但原PO表示，自己認為好友開出的標準太高，「就算降到完成度80%可能都找不到人」，但其他好友卻覺得這個是正常的標準，因此讓原PO很困惑。

網友看完後紛紛留言，「找健身教練應該蠻容易達成的」、「這是要找健身教練吧？」、「等於是要能文能武的人」、「我還以為我到fitness版了」、「這些條件集合起來很難吧」、「妳的標準就是有在健身的人」、「通常有這樣標準的人，不是擇偶條件比要求的人更嚴苛，不然就是玩咖。」

(中時新聞網)