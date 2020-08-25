黃嫌犯案隔天被逮，萬元贓款已經花光。(警方提供／林和生屏東傳真)

屏東警分局日前接獲民眾報案，指稱停放門前車輛內財物遭到竊，損失1萬多元，經調閱監視器發現，竊嫌徒手隨機開車門，竊取車內財物，為防止再度犯案，警方連夜過濾周邊監視器，隔天就在屏東市一處網咖逮捕通緝中的黃嫌。

據警方調查發現，43歲黃嫌擔任臨時工，總覺得工作辛苦，常不願上班，因此薪水入不敷出，又因近年都在嘉義、台南地區犯案，身分特徵早讓當地警方鎖定，為規避查緝，黃男突發奇想，騎著腳踏車從嘉義沿著省道台一線經過台南、高雄一路騎來到屏東。

趁著夜色掩護，來到屏東市一處巷弄內，試著打開每部停在路邊車輛的車門，想要行竊車內財物，發現其中1輛廂型車車門未上鎖，黃嫌進入車內將財物搜刮後得手1萬多元現金，隨即逃離現場。

在掌握犯嫌特徵後，警方在轄區旅館、公園及網咖進行地毯式訪查，終在網咖逮到人，他坦承犯行，並表示會作案是因為經濟條件不好，且原以為來到了屏東不會被警方認出來，怎知賊星該敗，還是落到了警方手裡。

黃嫌供稱，偷來的錢全數用來採購衣物、買遊戲點數、泡網咖，警方詢後依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )