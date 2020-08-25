境外移入、本土確診等每日直播的關鍵字讓民眾防疫心情起伏不定，產險業者近期紛將法定傳染病加入醫療傷害險保單的保障之中，和泰產險表示，只要保戶確定罹患專案內約定之法定傳染病，便能獲得「法定傳染病補償保險金」100％保障，讓民眾防疫可「有事無恐」。

和泰產險表示，國際上新冠肺炎疫情情勢未歇，另有炎炎夏日常會爆發登革熱以及流感疾病等，法定傳染病其實離我們很近，但因早期民眾所投保的醫療傷害險保單並沒有法定傳染病確診就醫醫療費用相關的保障，若不慎染病，往往造成經濟上的一大負擔。

和泰產險說，依據傳染病防治法將法定傳染病共分為五類，保險保障僅保障部分類別且保額較低，該公司因「疫」而生的全新健康傷害險「隨逸而安」專案則提供民眾投保相關保單的時候有了新的選擇。其中「法定傳染病補償保險金」並無限制類別，投保該專案只要經合格醫院醫師診斷確定罹患專案內約定之法定傳染病，便能獲得「法定傳染病補償保險金」100％保障，最高額度5萬元，同一張保單同一年度以給付一次為限。

和泰產險推出防疫好險全新傷害健康險「隨逸而安」專案，除了前述「法定傳染病補償保險金」保障外，和泰產險說，針對小資投保族、人身保障不足者的民眾，也有提供住院醫療、手術醫療以及個人傷害相關的保障，套裝式的專案規劃，更能讓現有的保單做升級！

(工商 )