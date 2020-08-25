李政和（右三）、李政霆（左三）兩兄弟決定繼承父志，投入警消工作。（陳鴻偉翻攝）

桃園平鎮消防分隊小隊長李翰霖2年前救火時，與5名同仁不幸殉職，李的兒子從小受父親影響，也立志當警消助人，其中大兒子李政和今年畢業將投身警察工作，小兒子李政霆也考上消防系，兩兄弟緬懷父親繼承志願，一起踏上這條辛苦、危險的為民服務之路。

2018年4月28日晚，平鎮敬鵬工業工廠起火，陸續有244名消防人員到場搶救，後來工廠發生爆炸，6名消防員在火場中喪生，其中1人就是小隊長李翰霖。

面臨巨變的李家強忍悲痛，李的兩個小孩，從小看著父親奮勇救火的英姿，很小時就對報考警消充滿熱誠，在歷經喪父之痛後，大兒子李政和2年前陸續警專37期行政警察科，今年畢業後將分發至基層，小兒子也在錄取率僅10.6％的激烈競爭中，今年考取警專39期消防安全科。

李政霆受訪時說，國小時曾聽父親演講，對消防員在火場中危難救助的英姿十分嚮往，當時就立志想當消防員，也曾跟父親討論此事，當時爸爸對他要繼承衣缽沒有反對，勉勵他要好好讀書，不時傳送一些防災、火場逃生的影片給他，還笑說只要真的考上，就會把20幾年的專業技能，仔細傳授給他。

2年前不幸發生後，李政霆覺得父親很偉大，自己的想法更是毫無動搖，期許自己要更努力才能考上，才可以接續父親的工作，為救火救災貢獻心力，所幸家人也都很支持他，已考上警專的哥哥，1年多來分享許多應考建議、筆記給他，家人的幫助和對父親的承諾，讓他充滿信心，最後順利考取。

「爸爸不要擔心，我會認真完成這兩年的學業，完成訓練、成為消防員！」，這是李政霆現在想對父親說的話。

李政霆的母親則哽咽表示，兩個兒子從小志願就是擔任警消，因為工作危險辛苦，她和婆婆原本有些反對，但兒子很堅持接續爸爸遺志，要去幫助更多人，現在兩人都錄取了，她也只能默默支持，真心希望他們能對社會有所貢獻，也能慰勉丈夫在天之靈。

李家其實是警消大族，李政霆的伯父李龍潭，目前現任桃園市消防局第三大隊組長，他表示家族現有20多人擔任警消職務，翰霖的意外讓人悲痛，這場大火也是他從事警消20餘年沒遇過的災禍，現在兩兄弟不畏艱難，家族後繼有人，他們感傷之餘也覺得欣慰。

(中時 )