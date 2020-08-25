台北市一名從高等法院退休的鄭姓男法官，在信義區擁有豪宅，2018年5月開始，市議員洪健益的翁姓前秘書與妻子，向退休法官以一個月9萬元承租該棟豪宅，結果沒多久這對夫妻就欠下45萬元房租，退休法官無奈提告，想不到夫妻倆名下沒有錢可以賠償，法官氣壞再告詐欺，最後翁男與妻子皆不起訴。

鄭姓退休男法官表示，兩年前翁男與妻子租下自己位於信義區的豪宅，當時夫妻倆先付了2個月押金、及第一個月的房租共27萬元，法官觀察兩人行頭，看起來相當貴氣，認為他們具有財力，因此不疑有他出租豪宅，結果兩人拖欠房租5個多月，之後翁男與妻子也簽下45萬元本票。

雖然簽下本票，翁男與妻子仍舊拖欠房租不付錢，鄭姓法官只好向法院聲請強制執行，沒想到的是，夫妻倆名下沒有任何財產可以強制執行，法官決定提告兩人蓄意詐欺；翁男與妻子開庭時解釋，並沒有詐欺的意思，只是因為金錢周轉不靈，所以付不出房租。

台北地檢署調查此案，認為翁男與妻子一開始有付出27萬元的房租、還有押金，後來因為周轉不靈才無法負擔租金，難以認定夫妻倆有詐欺想法，最後因為罪證不足，予以2人不起訴處分。

(中時新聞網)