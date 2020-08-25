北高雄家扶中心於2017年召募到1戶加拿大籍的寄養家庭，這是來自加拿大的鄭姓牧師夫妻，他還自費印製福音與社福資訊的小冊給民眾，希望透過教會的力量推廣寄養服務。

鄭牧師從1988年來到台灣，開創教會宣教，至今己在台居住了32年，他對於台灣有很深的認同情感。因緣際會，他在教會教友的推薦下，加入家庭寄養服務，也發現台灣的家外安置與國外模式有很大的不同，因此想藉由教會的力量推廣寄養服務。

為尋求更多的實證研究，鄭牧師搜尋、研讀許多國外書籍，並佐以自己的親職經驗，得出兒少最佳的成長環境應是在家庭內，但在台灣則是以構構安置的兒少比例占較多數。

於是，鄭牧師夫妻積極推廣「台灣127」理念，這起因於聖經《雅各書》一章27節說，要關心照顧患難中的孤兒寡婦。他自掏腰包寄發4000本內容包含福音與寄養家庭知識的小書、DM給全台灣的教會、民眾，期待可以邀請教會，鼓勵教友成為寄養家庭，並以教會的力量支持寄養家庭克服每一段服務的關卡。

鄭牧師夫妻表示，他們收養兩名孩子，很能理解寄養家庭照顧特殊兒少的辛苦，因此，很感謝高雄市社會局及北高雄家扶中心每年都開設親職教育課程，幫助他們學習辨識孩子的行為、情緒，並以各種技巧因應之，期待能有效地繼續幫忙這些弱勢兒少及家庭。

(中時 )