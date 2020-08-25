陳姓計程車司機依乘客林姓女子、李姓男友人指示，甩開尾隨轎車，在國道上展開激烈飛車戲碼，沒想到陳男不慎失控打滑、撞護欄翻車，造成乘客李男全身癱瘓，事後還被求償。法官認定「甩掉他人車輛不代表可危險駕駛」，判陳男10月刑期、需賠償仟萬餘元，高雄高分院日前二審駁回上訴定讞。

2018年8月24日中午林女與友人李男搭上陳男的計程車，林女發現謝姓前男友開車尾隨在後跟蹤，當場要求陳男加速逃離。雙方開上國道一號高速公路、上演「終極殺陣」戲碼，高速蛇行狂飆，陳男最後不慎在北上365.3公里處打滑失控、撞上內側護欄翻覆。

車內李男身受重傷，送醫搶救仍因頭部裂傷創傷性第6及第7頸椎椎體滑脫，合併脊髓、四肢癱瘓，被診斷1級殘廢，事後向陳男、林女、謝男等人求償共1923萬元。

法官勘驗計程車內的行車記錄器，清楚聽到林女、李男2人要求司機開快車、甩掉尾隨車輛。但法官認為，這樣的要求並不代表「要用違規或任何危險駕駛的方式」開車，認定陳男駕駛不慎、須負責任，判10月並得賠償李男1千餘萬元。

檢方認為陳男態度惡劣不願和解，陳男則認為判刑過重，雙方均上訴。二審法官認為，陳男月薪僅2萬元，無力負擔2千萬元賠償，非不願和解，遭判刑也付出代價，最後駁回上訴，全案定讞。

(中時 )