晶片散熱模組廠艾姆勒(2241)將於8月26日以每股50元上市掛牌，上半年稅後盈餘為2088萬元，年減55.45%，每股盈餘為0.28元，艾姆勒董事長林啟聖表示，第2季為今年營運谷底，雖然下半年市場變化還是很大，但電動車市場會比上半年好很多，盼下半年營運可以優於上半年。

艾姆勒主要產品為電動車內逆變器散熱模組和零組件，公司透過金屬射出成型、鍛造和沖壓等多元成型技術，提供結構複雜且散熱效率高的客製化產品，以及新產品開發設計解決方案。

根據INSIDEEVs統計顯示，2019年全球電動車銷售量為220萬輛，儘管今年上半年新冠肺炎疫情重創全球車市，但全球電動車上半年銷售仍有95萬輛，產業預估，今年電動車銷售量至少可與去年持平或持續成長。

由於各國政府推行於2025年到2050年間陸續全面禁售燃油車，支持電動車產業全面發展，預估2040年電動車銷售量達到5600萬輛，銷售占比將超越燃油車，成為全球汽車市場主流產品，艾姆勒已與多位潛在客戶共同開發，隨著市場規模成長，下游車廠參與者增加，可望帶動公司營收成長。

除電動車IGBT晶片散熱模組，艾姆勒水冷式散熱解決方案還有兩項終端應用正在與客戶進行共同開發，隨著SAE自動駕駛等級要進入Level 3和Level 4，先進駕駛輔助系統(ADAS)中控電腦散熱模組需求增加，且ADAS不只侷限於電動車，而是所有汽車都必須搭載的標準配備。

加上隨著AI產業快速發展，高效能運算雲端伺服器散熱模組規格也有所提升，次世代主機設計賦予高功率晶片的散熱空間日益趨小，但散熱需求卻是日益趨大，艾姆勒掌握技術優勢並尋找合適產品拓展散熱應用領域，可望成為艾姆勒未來業績成長動能。

林啟聖表示，公司ADAS產品透過Tier 1客戶打入汽車大廠，已進入認證階段，預計明年第4季小量生產，高階伺服器散熱則在初期送樣中，台灣及國際電子業客戶都有。

就客戶區域別來看，目前歐洲客戶佔營收高達91%到92%，日本約佔4%到5%。艾姆勒今年上半年稅後盈餘為2088萬元，年減55.45%，每股盈餘為0.28元，前7月合併營收為4.62億元，年成長9.08%。

(時報資訊)