中租-KY（5871）受惠台灣信用預估損失減少、中國大陸認列部分稅務利益挹注，7月獲利雙位數「雙升」達14.58億元、改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）1.06元。累計1～7月獲利93.48億元、年增5％，續創同期新高，每股盈餘6.77元。

中租公布7月自結合併營收50.22億元，月增5.48％、年減0.4％，仍創同期次高。不過，歸屬母公司稅後淨利達14.58億元，月增達11.32％、年增達13.49％，改寫歷史次高。每股盈餘1.06元，優於6月0.95元及去年同期追溯調整後的約0.93元。

中租1～7月合併營收332.64億元、年增2.31％，歸屬母公司稅後淨利93.48億元、年增5％，雙雙改寫同期新高。每股盈餘6.77元，優於去年同期追溯調整後的6.45元。觀察各地區獲利表現，台灣、中國大陸及東協地區分別年增22％、7％及11％。

展望後市，中租控股董事長陳鳳龍表示，雖然新冠肺炎疫情不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外東協地區疫情均可控，業務恢復正常、上半年成長達標，預期下半年業務動能可望轉強，全年應收帳款維持成長5～10％目標不變，有望朝達10％區間高標努力。

(時報資訊)